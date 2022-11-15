Ташуев: «Дзюба еще может давать результат, но пока тему его перехода в «Ахмат» не поднимали»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился мнением о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в грозненский клуб.

«Дзюба он и в Африке Дзюба. Он все еще может давать результат, если его правильно подготовить. Левандовски всего на год младше, но все еще лучший бомбардир. Но пока тему перехода Дзюбы мы не поднимали», — приводит слова Ташуева для Sport24.

В начале ноября 2022 года Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». 34-летний футболист выступал за команду с августа 2022 года. Он сыграл в составе «Аданы» 5 матчей, в которых забил один гол.

15 ноября Дзюба впервые прокомментировал свой уход из «Аданы Демирспор». Он поблагодарил свой бывший клуб и руководство, а также рассказал, что собирается выслушать предложение от других команд.

Последним клубом Дзюбы в российском чемпионате был «Зенит», который он покинул летом 2022. За сине-бело-голубых он выступал с 2015 года.

«Ахмат» в сезоне-2022/23 чемпионата России занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 26 очков в 17 матчах. Команда отстает от лидирующего «Зенита» на 16 очков.