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15 ноября, 20:29

Ташуев: «Дзюба еще может давать результат, но пока тему его перехода в «Ахмат» не поднимали»

Ташуев поделился мнением о возможном переходе Дзюбы в «Ахмат»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился мнением о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в грозненский клуб.

«Дзюба он и в Африке Дзюба. Он все еще может давать результат, если его правильно подготовить. Левандовски всего на год младше, но все еще лучший бомбардир. Но пока тему перехода Дзюбы мы не поднимали», — приводит слова Ташуева для Sport24.

В начале ноября 2022 года Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». 34-летний футболист выступал за команду с августа 2022 года. Он сыграл в составе «Аданы» 5 матчей, в которых забил один гол.

15 ноября Дзюба впервые прокомментировал свой уход из «Аданы Демирспор». Он поблагодарил свой бывший клуб и руководство, а также рассказал, что собирается выслушать предложение от других команд.

Последним клубом Дзюбы в российском чемпионате был «Зенит», который он покинул летом 2022. За сине-бело-голубых он выступал с 2015 года.

«Ахмат» в сезоне-2022/23 чемпионата России занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 26 очков в 17 матчах. Команда отстает от лидирующего «Зенита» на 16 очков.

Источник: Sport24
Артем Дзюба
Футбол
ФК Ахмат
Сергей Ташуев
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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