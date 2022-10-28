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Сегодня, 11:22

Булатов заявил, что при Абаскале «Спартак» демонстрирует футбол, который влюбил в себя миллионы

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Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов поделился мнением о работе Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московской команды.

«Нужно признать, что с отъездом легионеров уровень РПЛ упал, но в то же время стоит отметить и работу Абаскаля. Для меня он был темной лошадкой, но сейчас видно, что команда на ходу, играет живо и весело. «Спартак» демонстрирует тот футбол, которым в свое время влюбил в себя миллионы болельщиков: легкий, куражный, ртутный. Все постоянно подстраиваются друг под друга, команда играет первым номером, футболисты раскрываются по-новому. Например, Соболев может и забить, и ассистировать. Физическое состояние команды хорошее, «химия» в коллективе есть. Футболисты понимают и воспринимают тренера, все работают в унисон», — приводит слова Булатова Metaratings.ru.

33-летний специалист стал главным тренером «Спартака» в июне 2022 года. В прошедшем сезоне Абаскаль тренировал «Базель», с которым занял второе место в чемпионате Швейцарии. Также тренер возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», итальянский «Асколи» и греческий «Волос».

После 14 туров «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует «Зенит» — 36 очков.

В 15-м «Спартак» встретится с «Торпедо» 30 октября. Начало — в 16:30 по мск.

Источник: https://metaratings.ru/news/bulatov-otsenil-rabotu-abaskalya-na-postu-glavnogo-trenera-spartaka-1397395/
Виктор Булатов
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

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