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Силкин поделился мнением о том, надо ли Тюкавину переходить в европейский клуб

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин порассуждал о том, надо ли форварду бело-голубых Константину Тюкавину переходить в европейский клуб.

«Тюкавин в этом сезоне очень сильно прибавил, он заслуженно стал лучшим игроком. Европа? Он давно уже созрел для этого, но просто так, чтобы уехать — так не пойдет. Ему нужно переходить в тот клуб, который действительно его захочет. Бывает так: наши ребята переходят в европейский клуб, а тренер той команды вообще не видит игрока в своей схеме. Костя — классный нападающий, уверен, он найдет себе классную команду», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

Тюкавин был признан лучшим футболистом РПЛ сезона- 2023/24. На счету игрока 30 матчей, 15 забитых мячей и 10 результативных передач в РПЛ, а также 8 игр и 2 гола в Кубке России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-tyukavin-sil-no-pribavil-v-e-tom-sezone-on-najdet-sebe-komandu-v-evrope/
Сергей Силкин
Константин Тюкавин
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1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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ЦСКА – Урал
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Рубин – Сочи
 1 : 1
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Балтика – Локомотив
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