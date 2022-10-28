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Сегодня, 11:20

Мостовой: «Переход Бакаева в «Зенит» вряд ли можно назвать ошибкой»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил игру полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева.

«Даже спустя время ошибкой переход Бакаева вряд ли можно назвать. Сами понимаете, когда ты переходишь в «Зенит», то сразу процентов на 80 можешь надеть чемпионскую медаль. С другой стороны, вряд ли он думал, что будет так мало играть. Честно говоря, я сам удивляюсь, почему он так мало играет. Даже на замену его выпускают ненадолго. Но здесь ничего не сделаешь. Если в любую команду РПЛ добавить Малкома, Вендела, Клаудиньо, то они тоже всех усадят на скамейку. Единственный вопрос, что его можно выпускать и на полчаса, а дают Бакаеву вообще минут 10-15 максимум. Это не совсем хорошо. Одно дело, когда ты мало играешь и борешься за десятое место, а другое дело, когда ты мало играешь, но идешь на первом месте с отрывом.

Если Бакаева сейчас отдать в аренду, то он не затеряется ни в одной команде чемпионата. Он был один из лучших в «Спартаке», поэтому ему любой клуб России по силам. Просто в «Зените» так получилось, там играют Барриос, Сантос, Вендел и другие не менее классные легионеры. Кого надо убирать, чтобы ставить Бакаева? Никого не уберешь. Но в аренду уходить смысла нет: еврокубков нет, в чемпионате идут на первом месте, сейчас в Кубке подтянутся. Шанса своего дождется», — приводит слова Мостового Betonmobile.ru.

Бакаев перешел в «Зенит» летом 2022 года после того, как у него закончился контракт со «Спартаком». В текущем сезоне 26-летний россиянин провел 17 матчей, отыграв в общей сложности 480 минут, в которых забил гол и сделал 2 результативные передачи.

Источник: https://betonmobile.ru/mostovoy-ne-schitaet-perehod-bakaeva-v-zenit-oshibkoy
Александр Мостовой
Зелимхан Бакаев
ФК Зенит
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 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
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 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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