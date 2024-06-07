Baza: Сафонову запретили выезд из России из-за долга в 60 миллионов рублей

Голкиперу сборной России и «Краснодара» Матвею Сафонову установлен запрет на выезд из РФ из-за долга в 60 миллионов рублей, сообщает Baza. Из-за этого его трансфер во французский «ПСЖ» находится под угрозой срыва.

По информации источника, решение об ограничении принято 6 июня. Его причиной стали невыплаченные вратарем алименты бывшей жене. Согласно постановлению суда он должен отдавать экс-супруге, с которой развелся в 2021-м году, четверть доходов. Изначально называлась сумма 17 миллионов рублей, однако после перерасчета она составила 60 миллионов. При этом неизвестно, сумеет ли Сафонов уехать в другую страну из Белоруссии.

На данный момент футболист вместе со сборной России находится в Минске, где вечером примет участие в товарищеской игре национальной команды. Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.