Стали известны возможные соперники «Зенита» на летнем международном турнире

Примерно с 1 по 15 июля в Петербурге пройдет международный турнир с участием «Зенита».

По данным «РБ Спорт», состав участников еще не определен. Среди потенциальных соперников — «Кайрат», «Палмейрас», «Фенербахче», «Бешикташ», «Спартак», «Локомотив», «Црвена Звезда», «Ривер Плейт» и «Тальерас».

«Зенит» уже провел переговоры с участниками, финальная четверка должна определиться в ближайшее время.