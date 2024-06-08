Непомнящий согласен с Юраном по поводу того, что в клубах РПЛ предпочтение отдают иностранным тренерам

Российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что согласен с Сергеем Юраном, который заявил о том, что в клубах РПЛ предпочтение отдают иностранным тренерам.

«Я согласен абсолютно с Сергеем по этому поводу. Но, с другой стороны, я уже много раз говорил, что я не понимаю работодателей. Мне интересно, какими критериями они пользуются при отборе специалистов. Когда они принимают на работу, каким образом они определяют, что этот кандидат годится, а этот нет. У нас сейчас крен в сторону Сербии, мне это непонятно», — сказал Непомнящий «Евро.Футбол.Ру».

Ранее Юран рассказал, что российские тренеры не востребованы в стране.