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Сегодня, 08:24

Непомнящий согласен с Юраном по поводу того, что в клубах РПЛ предпочтение отдают иностранным тренерам

Виктория Кравченко
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Российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что согласен с Сергеем Юраном, который заявил о том, что в клубах РПЛ предпочтение отдают иностранным тренерам.

«Я согласен абсолютно с Сергеем по этому поводу. Но, с другой стороны, я уже много раз говорил, что я не понимаю работодателей. Мне интересно, какими критериями они пользуются при отборе специалистов. Когда они принимают на работу, каким образом они определяют, что этот кандидат годится, а этот нет. У нас сейчас крен в сторону Сербии, мне это непонятно», — сказал Непомнящий «Евро.Футбол.Ру».

Ранее Юран рассказал, что российские тренеры не востребованы в стране.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005649797_nepomnyaschiy_podderjal_yurana_zayavivshego_chto_rossiyskie_treneryi_ne_vostrebovanyi_v_rpl
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
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Оренбург – Спартак
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