В «Ахмате» рассказали об интересе клуба к форварду «Урала» Каштанову

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев рассказал об интересе клуба к нападающему «Урала» Алексею Каштанову.

«У «Ахмата» есть интерес к футболисту Каштанову. Мы пока что не обращались в «Урал». У нас есть желание получить этого игрока, поэтому скоро обратимся туда.

В нашем списке есть еще нападающие, которые нам интересны. Это футболисты из клубов РПЛ и зарубежных чемпионатов. Имена назвать не могу», — цитирует Газзаева Sport24.

В сезоне-2023/24 28-летний футболист провел 26 матчей в РПЛ, забил 6 голов и сделал 1 голевую передачу. Его трансферная стоимость — 800 тысяч евро.