Президент «Урала» раскритиковал участие «Акрона» в РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов выступил за расширение состава участников чемпионата России и раскритиковал участие «Акрона» в следующем сезоне РПЛ.

«Мы говорим о расширении РПЛ уже три года. Все клубы вроде как были согласны, но пока ни руководство лиги, ни руководство РФС не видят, что чемпионат надо расширять. Это их право, хотя я считаю иначе. Россия – огромная страна, и у нас есть стадионы, которые строились к Олимпиаде и ЧМ. К сожалению, двое из них покинули РПЛ.

Поэтому, думаю, надо делать российский чемпионат из восемнадцати клубов, а команды, которые выходят в высший дивизион, тщательно проверять и лицензировать. Чтобы они были во всеоружии, у них были готовы стадионы, а то что получается? В Самаре будут играть «Крылья» и «Акрон». А как же календарь, а что будет с полем к марту месяцу? По спортивному принципу я ничего не говорю – «Акрон» обыграл нас и справедливо вышел в РПЛ. Но считаю, что надо клубам сразу готовиться к РПЛ, и если они готовы к соревнованиям такого уровня, сразу их допускать. А то команды выходят в высшую лигу, а у них ни стадиона, ни чего-либо другого нет.

В нашей стране есть стадионы, где можно проводить соревнования, где есть готовые команды. Я только за 18 команд в РПЛ! Я за расширение лиги. Всегда хотелось бы, чтобы в нашей большой стране играли в футбол. И если мы уместили групповой этап кубка, то в календаре найдем место и для семнадцати туров РПЛ», – цитирует Sport24 Иванова.