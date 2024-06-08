Артур: «У «Зенита» позитивный образ в Бразилии»

Полузащитник «Зенита» Артур рассказал, что знал о России перед переходом в российский клуб.

«У «Зенита» позитивный образ в Бразилии. Ведь много моих соотечественников или играло, или продолжает выступать за команду. Поэтому в моей стране с повышенным интересом следят за тем, что происходит в РПЛ.

Прежде, когда команда играла в Лиге чемпионов или когда Халк забивал много голов, о «Зените» говорили вообще все! Прекрасно знал, что это клуб-гегемон, который каждый год претендует на титулы. И в целом мои ожидания совпали с тем, что я увидел», — цитирует Metaratings.ru Артура.

Артур перешел в «Зенит» в январе 2024 года из «Палмейраса». Он сыграл 17 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.