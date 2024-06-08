Дьяков: «Что-то мне подсказывает, что Лунева ждут в «Динамо»

Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков считает, что голкипер Андрей Лунев подпишет контракт с бело-голубыми.

«Мы еще не знаем, кто пойдет на выход из «Динамо». В целом, у клуба хороший и сбалансированный состав. Но в первую очередь нуждается в усилении вратарская позиция. Не ясно, останутся ли в клубе все нынешние вратари или нет. Надо брать первым номером кого-то.

Я склоняюсь к Луневу, который ушел из «Карабаха». Скорее всего, он присоединится к «Динамо». Могу ошибаться, но что-то мне подсказывает, что его в клубе его ждут. Это сильный и квалифицированный вратарь, который великолепно играл в «Зените» и «Уфе». Прошедшая Лига Европы — это тоже показатель, где не с самой сильной командой они прошли до плей-офф и даже могли выбить «Байер», — цитирует Legalbet Дьякова.

4 июня 32-летний Лунев покинул азербайджанский «Карабах» на правах свободного агента.