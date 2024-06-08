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Фильцов считает, что «Краснодар» будет в следующем сезоне серьезно бороться за чемпионство

Виктория Кравченко
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Бывший вратарь «Краснодара» Александр Фильцов порассуждал о перспективах быков в сезоне-2024/25.

— «Краснодар» будет и в следующем сезоне серьезно бороться за чемпионство. Они каждый год все ближе к этому первому месту. В этом году не совсем получилось из-за весенней части.

Если руководство выбирает Мусаева, значит, видит в нём перспективу и развитие, которую хотят. Это же свой тренер, прошедший через систему клуба. Такие люди должны работать, особенно в первой команде, чтобы была некая преемственность. А не так, что взять иностранного специалиста. Мусаев — доморощенный тренер, в которого вложили деньги, силы, знания клуб, — цитирует Фильцова Legalbet.

В сезоне 2023/24 «Краснодар» набрал 56 очков и занял второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Источник: https://legalbet.ru/news/filtcov-krasnodar-budet-i-v-sleduyushem-sezone-seryozno/
ФК Краснодар
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
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