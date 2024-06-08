Еремич рассказал, что что ищет новую команду для тренера Божовича

Футбольный агент Срджан Еремич сообщил, что что ищет новую команду для Миодрага Божовича. Пока официальных предложений нет.

«Миодраг не останется в «Нефтчи», будем искать другую команду. Пока конкретных предложений нет, но разговоры ведутся», — цитирует Еремича «РБ Спорт».