Артур рассказал, как «Зенит» справился с неудачным отрезком в конце сезона

Полузащитник «Зенита» Артур рассказал о том, что происходило в команде в период неудачного отрезка весной.

— Нужен неформальный ужин — все обсудить, открыться и объединиться. И действительно был организован теплый, душевный вечер. Поужинали, все обговорили и пообещали друг другу, что будем бороться до конца. И исправим эту ситуацию. Как видите, нам это удалось, — сказал Артур «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 «Зенит» впервые в истории клуба сумел оформить требл, выиграв в Суперкубок России, золотые медали РПЛ и Кубок страны.