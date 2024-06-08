Эштреков назвал закономерным продление «Локомотивом» контракта с Галактионовым

Бывший главным тренер «Локомотива» Владимир Эштреков прокомментировал продление контракта главного тренера Михаила Галактионова, работающего с красно-зелеными.

«Раз руководство клуба приняло такое решение, значит, это правильно. Галактионов уже прошел путь с командой, когда было тяжелое положение, и «Локомотив» находился на тринадцатом месте. Но Галактионов и его футболисты сумели из этого выбраться, и потом игра стабилизировалась. Тренер поближе познакомился с игроками за это время, узнал их возможности. Поэтому все закономерно.

Надо исходить из того, как все складывалось по ходу сезона. Были моменты, когда команда могла сыграть лучше, то есть очки были потеряны. Но это уже прошлое, из которого тренер, руководство и игроки сделали свои выводы», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Эштрекова.