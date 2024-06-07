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Сегодня, 18:08

Представитель экс-жены Сафонова сообщил о требовании полиции Краснодара явиться на опрос

Микеле Антонов
Корреспондент
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Юрист Максим Шилов, представляющий интересы Анастасии Сафоновой, бывшей супруги вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о подаче футболистом заявления в полицию.

«Насколько мне известно со слов Анастасии, ей звонили из полиции г. Краснодара и в грубой форме требовали приехать из Москвы в Краснодар на опрос в связи с поступлением заявления Матвея Сафонова о совершении в период брака кражи с его банковской карты около 3 лет назад. Сотрудники полиции говорили о том, что собираются задержать ее в Москве и доставить в отдел полиции г. Краснодара, в случае если она не явится самостоятельно. Насколько нам известно, уголовное дело пока не возбуждено», — сказал Шилов «СЭ».

Ранее Baza сообщила, что Сафонов подал заявление в полицию на свою бывшую жену, чтобы не платить алименты: по версии вратаря «Краснодара» бывшая супруга Анастасия украла с его карты 800 тысяч рублей. При этом, по словам девушки, эти деньги ей перевел сам Матвей.

Ранее стало известно, что футболисту установлен запрет на выезд из РФ из-за долга по алиментам в размере 60 миллионов рублей. На данный момент футболист вместе со сборной России находится в Минске, где вечером примет участие в товарищеской игре национальной команды.

В мае сообщалось, что Сафонов может перейти в «ПСЖ». Переговоры находятся на завершающей стадии, а сумма сделки составляет 20 миллионов евро с учетом бонусов.

Матвей Сафонов
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Материалы сюжета: Матвей Сафонов: трансфер из «Краснодара» в «ПСЖ»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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