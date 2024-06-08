Нагорных: «Да, Воробьев в зоне интересов «Локомотива»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал информацию об интересе к нападающему «Оренбурга» Дмитрию Воробьеву.

«Мы занимаемся поиском центрального нападающего. Воробьев? Да, в зоне интересов», — цитирует «РБ Спорт» Нагорных.

Действующий контракт 26-летнего Воробьева с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2025 года. В сезоне-2023/24 он забил 8 голов и сделал 1 голевую передачу в 24 матчах РПЛ.