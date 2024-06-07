КДК РФС дисквалифицировал на два матча Радмановаца за жест в адрес игроков «Зенита»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что защитник «Балтики» Никола Радмановац дисквалифицирован на два матча FONBET Кубка России (один из них — условно) за неприличный жест в сторону игроков «Зенита» во время церемонии награждения петербургского клуба.

«Мы рассмотрели оскорбительное поведение Николы Радмановаца. Он сидел на поле и показывал оскорбительный жест в адрес соперника или иных лиц. Футболист присутствовал на заседании по видеосвязи, подтвердил, что жест был, извинился. По его словам, он показывал жест игроку «Зенита» Страхине Эраковичу. На стадионе присутствуют зрители, женщины, дети, показывать такие жесты непозволительно. Наказание: он дисквалифицирован на два матча Кубка России, при этом один матч реальный, один условный, и оштрафован на 50 тысяч рублей», — сказал Григорьянц журналистам.

В суперфинале FONBET Кубка России «Балтика» уступила «Зениту» со счетом 1:2. Сине-бело-голубые оформили требл в сезоне-2023/24. Ранее команда Сергея Семака завоевала Суперкубок и стала чемпионом страны.