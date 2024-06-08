Хавбек «Зенита» Артур восхитился Венделом

Хавбек «Зенита» Артур поделился мнением о полузащитнике команды Венделе.

— Вендел — невероятная фигура: весельчак и при этом отличный футболист. Огромный профессионал, который при этом обожает танцевать, если есть повод. Я восхищаюсь им. Но честно скажу: если я хорошо поработаю утром, то вечером мне уже будет не до танцев. Это время семьи и, как правило, я провожу его с дочкой, — цитирует Артура Metaratings.ru.

Артур перешел в «Зенит» в январе 2024 года из «Палмейраса». Соглашение бразильца с «сине-бело-голубыми» рассчитано до 30 июня 2027 года.