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Сегодня, 07:48

В «Оренбурге» не планирует приобретать Джикию

Виктория Кравченко
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб не ведет переговоров о подписании бывшего защитника «Спартака» Георгия Джикии.

«Мы не общались с Георгием. Надо понимать, что мы вряд ли потянем его зарплату. Предполагаю, что он попросит больше, чем мы сможем дать», — сказал Андреев Metaratings.ru.

Защитник выступал за «Спартак» с 2017 года после перехода из «Амкара». У Джикии пять голов и 11 результативных передач в 215 матчах за московскую команду.

Источник: https://metaratings.ru/news/andreev-orenburg-vryad-li-potyanet-zarplatu-georgiya-dzhikii-370634/
Георгий Джикия
ФК Оренбург
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1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
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 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
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ЦСКА – Урал
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25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
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Балтика – Локомотив
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