В «Оренбурге» не планирует приобретать Джикию

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб не ведет переговоров о подписании бывшего защитника «Спартака» Георгия Джикии.

«Мы не общались с Георгием. Надо понимать, что мы вряд ли потянем его зарплату. Предполагаю, что он попросит больше, чем мы сможем дать», — сказал Андреев Metaratings.ru.

Защитник выступал за «Спартак» с 2017 года после перехода из «Амкара». У Джикии пять голов и 11 результативных передач в 215 матчах за московскую команду.