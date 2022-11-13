Игнатьев: «Поражение «Краснодара» было общекомандным, в футбол играют 11 человек, а не один Сафонов»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о вратаре «Краснодара» Матвее Сафонове после поражения от «Оренбурга» (1:5) в матче 17-го тура РПЛ.

«Поражение было общекомандным. В футбол играют 11 человек, а не один Матвей. Он может выручить или наоборот допустить ошибки, но это никак не сказывается на его классе. Он не допустил таких ошибок, после которых нужно заканчивать играть футбол. Если Сафонов начнет стабильно допускать ошибки, при этом его команда играет хорошо, то это скажет о его уровне. В матче с «Оренбургом» все краснодарские футболисты играли из рук вон, а Матвей подчеркнул все те проблемы, которые были у команды», — приводит слова Игнатьева Betonmobile.ru.

Ранее появилась информация, что «Краснодар» в ближайшее время с большой долей вероятности отправит в отставку главного тренера Александра Сторожука. Руководство «быков» недовольно игрой и результатами команды.

«Краснодар» на зимнюю паузу уходит на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.