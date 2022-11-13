Источник: «Краснодар» в ближайшее время отправит в отставку главного тренера Сторожука

«Краснодар» в ближайшее время с большой долей вероятности отправит в отставку главного тренера Александра Сторожука, пишет «РБ Спорт».

Руководство «быков» недовольно игрой и результатами команды.

Решение об увольнении Сторожука было принято до матча 17-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:5). В ближайшее время об этом официально будет объявлено. Клуб приступил к поиску нового главного тренера.

«Быки» на зимнюю паузу уходят на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.