Полузащитник «Рубина» Иву считает, что РПЛ входит в топ-10 лиг Европы

Полузащитник «Рубина» Угочукву Иву оценил уровень РПЛ.

«Российская лига мне нравится. Точно входит в топ-10 в Европе. Многие российские клубы там не затерялись бы в еврокубках — точно выглядели бы конкурентоспособными», — цитирует Иву Sport24.

24-летний полузащитник выступает за «Рубин» с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел за казанцев 27 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с командой рассчитан до лета 2026 года.