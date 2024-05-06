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Полузащитник «Рубина» Иву считает, что РПЛ входит в топ-10 лиг Европы

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Рубина» Угочукву Иву оценил уровень РПЛ.

«Российская лига мне нравится. Точно входит в топ-10 в Европе. Многие российские клубы там не затерялись бы в еврокубках — точно выглядели бы конкурентоспособными», — цитирует Иву Sport24.

24-летний полузащитник выступает за «Рубин» с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел за казанцев 27 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с командой рассчитан до лета 2026 года.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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