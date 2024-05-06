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Сегодня, 15:57

Колосков считает, что при Слишковиче в игре «Спартака» больше нет нервозности

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о работе Владимира Слишковича в «Спартаке».

«У красно-белых произошла метаморфоза — убрали тренера и все встало на свои места. Казалось бы, те же самые игроки, наверняка немного изменилась система тренировочной работы, но главное, что изменилась психология. Пропала нервозность. В данной ситуации мы не знаем, что будет дальше с тренерами, но на сегодняшний день Слишкович нашел оптимальный подход к команде и сплотил ее, поэтому пошла игра. Можно посмотреть на то, как спартаковцы забили первый и второй голы в ворота «Динамо». Все было очень четко и грамотно», — сказал Колосков «РБ Спорт».

В настоящее время Слишкович является исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после ухода Гильермо Абаскаля.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
Вячеслав Колосков
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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