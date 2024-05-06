«Урал» — «Балтика»: ничья после первого тайма

«Урал» и «Балтика» завершили вничью первый тайм матча 27-го тура РПЛ — 1:1.

Гости вышли вперед уже на первых секундах встречи, отличился Виталий Лисакович. «Урал» отыгрался благодаря голу Алексея Каштанова с пенальти на 19-й минуте.