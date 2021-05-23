Билялетдинов: «Постоянные непонятные ситуации не идут на пользу «Спартаку». Эта история из невралгии»

Экс-полузащитник «Эвертона» и «Спартака» Динияр Билялетдинов отреагировал на заявление Заремы Салиховой, которая раскритиковала кандидатуру Руя Витории на пост главного тренера «Спартака».

«Мы уже привыкли, что в «Спартаке» все происходит, скажем так, спорно. Постоянно какие-то околофутбольные истории. Сейчас анализировать выбор тренера для самой популярной команды в России очень тяжело. Наверное, идет работа селекционной службы, которая, возможно, видит в Руй Витории потенциал. Посмотрим, какие результаты он будет показывать. Конфликты в руководстве? Мне кажется, что иногда это эмоциональный решения. «Спартак» — это клуб с богатой историей, с которым многие люди связывают свою жизнь. Это все накапливается и поджигается самомнением — мы великий клуб, мы «Спартак». Бэкграунд у этой команды такой, что они всегда должны соответствовать каким-то стандартам. Они не могут упасть ниже определенной планки — от этого возникает нервозность и делаются шаги, которые мы должны потом обсуждать», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Билялетдинов также считает, что «Спартаку» стоит немного успокоить ажиотаж вокруг себя:

«Мне кажется, стоит эту тему немного успокоить. Величие клуба не в околофутбольных делах, оно на поле — победы, кубки, выступление в еврокубках. Немного надо планку остудить. Она поднята небезосновательно, но как мне кажется, немного ее перегибают с ажиотажем вокруг клуба. Постоянные непонятные для нас ситуации не идут на пользу клуба — тренер уходит, тренер остается, кто-то вышел из совета директоров, кто-то зашел. Это история из невралгии, как мне кажется», — добавил Билялетдинов.

Сегодня, 23 мая, Зарема Салихова в интервью «СЭ» объяснила свой выход из совета директоров «Спартака» и раскритиковала кандидатуру Руя Витории на пост главного тренера команды.

(Артем Бухаев)