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Сегодня, 00:15

Смородская назвала «Динамо» не чемпионской командой

Виктория Кравченко
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказал, что думает о чемпионской гонке в чемпионате России.

«Сменится ли чемпион в этом сезоне? Ой, не знаю. Что-то я сомневаюсь, что «Динамо» выиграет РПЛ. Сейчас это не чемпионская команда, очень неуверенная, с большими колебаниями туда-сюда. За два тура может произойти вообще что угодно, «Зенит» нельзя сбрасывать со счетов», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

За два тура до конца сезона «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка в 28 матчах. «Зенит» с 51 очком идет на второй строчке, следом идет «Краснодар» (50 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-dinamo-ne-chempionskaya-komanda-somnevayus-chto-oni-vy-igrayut-rpl/
ФК Динамо (Москва)
Ольга Смородская
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
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Ростов – Балтика
 - : -
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Ахмат – Зенит
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П
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 9
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Зенит

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