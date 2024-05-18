Смородская назвала «Динамо» не чемпионской командой

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказал, что думает о чемпионской гонке в чемпионате России.

«Сменится ли чемпион в этом сезоне? Ой, не знаю. Что-то я сомневаюсь, что «Динамо» выиграет РПЛ. Сейчас это не чемпионская команда, очень неуверенная, с большими колебаниями туда-сюда. За два тура может произойти вообще что угодно, «Зенит» нельзя сбрасывать со счетов», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».