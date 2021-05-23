Главный тренер «Динамо» сравнил Комличенко с Матетой

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» прокомментировал низкую результативность нападающих команды и рассказал, на кого похож форвард Николай Комличенко.

— Ни один нападающий «Динамо» не забил в РПЛ больше четырех голов за сезон. Команде не хватает настоящего бомбардира?

— То, что вы сказали — это факт, мы не можем закрыть глаза на эту статистику. В командах первой пятерки видим другие показатели у лучших снайперов. При этом не должны забывать, что у нас молодые игроки, которые могут прогрессировать. За один день этого не изменить.

— Комличенко не подходит для вашей быстрой игры?

— Это не так. В «Майнце» у меня был Матета — тоже мощный форвард, который много забивал. Комличенко получал немало игрового времени. В последнее время, правда, больше выходил на замену, но я не могу сказать, что он не подходит по стилю. Просто уступал в конкурентной борьбе за место в стартовом составе.

(Константин Алексеев)