Источник: «Зенит» и «Спартак» заинтересованы в подписании Лунева

Голкипер «Карабаха» Андрей Лунев может стать игроком топ-клуба РПЛ, сообщает Legalbet.

По информации источника, в подписании 32-летнего вратаря заинтересованы «Зенит» и «Спартак». Представитель московской команды уже связался с футболистом на предмет возможного перехода летом 2024 года.

В текущем сезоне Лунев провел 32 матча за «Карабах» во всех турнирах, пропустил 40 голов и 10 раз отстоял на ноль. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее в своей карьере голкипер защищал цвета «Байера», «Зенита», «Уфы», московского «Торпедо», «Сатурна», «Истры» и «Калуги».