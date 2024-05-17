Вратарь «Сочи» Рудаков: «Морено — один из лучших тренеров в моей карьере»

Вратарь «Сочи» Максим Рудаков высоко оценил работу испанского тренера южан Роберта Морено.

«Для меня Морено — один из сильных тренеров, с которым я работал. С ним интересно работать, у него очень хороший контакт с игроками. Он силен тактически», — цитирует Рудакова «РБ Спорт».

Морено возглавил «Сочи» в декабре прошлого года. Под его руководством южане провели 11 матчей, в которых одержали 2 победы, потерпели 3 поражения и 6 раз сыграли вничью.

«Сочи» замыкает турнирную таблицу РПЛ после 28 туров, находясь на 16-м месте с 23 очками. В следующем матче клуб примет «Краснодар» 18 мая.