Шунин уверен, что Тюкавин доволен своим положением в «Динамо»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал, что думает переходе нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в европейский клуб.

«Если рассуждать теоретически, он уже созрел, чтобы играть в Европе или хотя бы попробовать. Он молодой, время на адаптацию есть. Но не знаю, хочет ли Костя уезжать, если честно. Он только недавно подписал новый контракт с «Динамо» — скорее всего, там есть пункт с круглой суммой выкупа. Ему нравится здесь, он нужен нашей команде. Решать при наличии предложений будут Костя и руководство клуба», — цитирует Шунина Sport24.

В СМИ писали, что игроком интересуются «Бенфика» и «Атлетико».

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провел за «Динамо» 36 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 10 голевых передач.