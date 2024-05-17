Шунин назвал трех лучших игроков сезона в чемпионате России

Вратарь «Динамо» Антон Шунин назвал трех лучших игроков сезона в РПЛ.

«Понятно, что единоличное первое место занимает Костя Тюкавин. Потом — Чалов и Глушенков», — приводит слова Шунина Sport24.

В нынешнем сезоне чемпионата России 21-летний Тюкавин сыграл в 28 матчах, в которых забил 15 голов и отдал десять результативных передач.

Рыночная стоимость форварда составляет 12 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.