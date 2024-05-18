Камоцци оценил шансы Козлова перейти в европейский клуб

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци оценил перспективы полузащитника «Балтики» Данилы Козлова.

«Есть ли к нему интерес из Европы? Конечно. Знаю, некоторые клубы из Центральной Европы (Бельгии, Австрии) видели его выступления в «Балтике», следят за ним и убеждены в его большом потенциале. Ситуация сейчас не самая простая, но талантливые футболисты всегда будут привлекать к себе внимание скаутов.

Если он покинет Россию ради Европы, это даст ему много преимуществ. Возможно, первое время будет тяжело, но у него действительно хороший потенциал. Он большой талант!» — цитирует Камоцци Sport24.

19-летний футболист является воспитанником «Зенита». Он перешел в «Балтику» в начале 2024 года. Козлов провел в РПЛ 8 матчей, забил 2 мяча и сделал 4 голевые передачи.