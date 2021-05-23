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Немецкий тренер «Динамо» рассказал, в чем видит наибольшую разницу между РПЛ и бундеслигой

12:50
Сандро Шварц. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сандро Шварц. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» сравнил уровень российского чемпионата с европейскими лигами.

Сандро Шварц.«Знаю, как РПЛ приблизиться к Англии и Германии». Шварц — о Захаряне, судьях, новичках, еврокубках и самой болезненной неделе

— Что вообще скажете о РПЛ?

— Премьер-лига на хорошем уровне с точки зрения тактики, качества футбола. В чем вижу наибольшую разницу по сравнению с бундеслигой — это то, с каким упорством и верой команды умеют обороняться. Я по себе знаю, как непросто сидеть глубоко в обороне, здесь же вижу, что футболисты совершенно не теряют присутствия духа, уверенности в собственных силах. Они знают, что нанесут всего 3-4 удара за матч, будут владеть мячом 25 процентов времени, но все равно верят в победу, — сказал Шварц.

(Константин Алексеев)

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