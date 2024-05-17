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Сегодня, 20:22

В «Маккаби» сообщили, что не получали предложений от «Спартака» по Джаберу

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Исполнительный директор «Маккаби» из Хайфы Ицик Овадия в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника команды Махмуда Джабера в «Спартак».

Ранее сообщалось, что в подписании 24-летнего хавбека заинтересован новый главный тренер красно-белых Деян Станкович.

«Мы не получали никаких предложений относительно Махмуда Джабера», — сказал Овадия «СЭ».

Джабер выступает за «Маккаби» из Хайфы с июня 2021 года. Всего за клуб он провел 87 матчей, забил 4 гола и отдал 10 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2026/27.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Джабера в 800 тысяч евро.

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РПЛ
ФК Маккаби (Хайфа)
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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