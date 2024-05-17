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Полузащитник «Сочи» Сааведра поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра рассказал, что думает о матче против «Краснодара» в 29-м туре РПЛ. Игра состоится 18 мая.

«Это будет топовый матч, с нетерпением жду этой игры. «Краснодар» один из лидеров таблицы, мы ждем сложную игру. Они показывают классный футбол, но нам есть что им показать. У нас хороший тренер, игроки, мы также играем в атакующий футбол. Это игра, где нам нужно будет проявить характер и желание выиграть. Это будет очень хороший матч», — цитирует Сааведра «РБ Спорт».

На данный момент «Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. Отставание команды от зоны стыковых матчей составляет 6 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/poluzashhitnik-sochi-saavedra-nam-est-chto-pokazat-krasnodaru-my-budem-igrat-v-ataku/
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2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
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