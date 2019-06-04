Безуглов поздравил бывшего врача ЦСКА Бутовского с переходом в "Спартак"

Бывший врач ЦСКА Михаил Бутовский будет работать в "Спартаке". Об этом в своем Инстаграме сообщил главный врач сборной России Эдуард Безуглов.

- Поздравляю своего друга Михаила Бутовского с переходом на новое место работы! Со стороны "Спартака" это лучший из возможных трансферов, - написал Безуглов.

Бутовский родился 1 апреля 1981 года. В 2004-м окончил Московскую Медицинскую Академию имени Сеченова. С 2014 года он входит в штаб сборной России.

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