Слуцкий рассказал, когда поздравит Карпина с назначением на пост тренера сборной России

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после победы над «Спартаком» (1:0) в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России. По еего словам, он готов оказать коллеге любую помощь.

Слуцкий возглавлял сборную России с 2015 по 2016 год.

«Готов всячески помогать и поддерживать его, у нас дружеские отношения. Я еще не поздравил его, но по той причине, что в предыгровой и игровой день не общаюсь по телефону. Сегодня-завтра сделаю это. Если что, с огромным удовольствием готов оказать ему любую помощь. Хотя она ему вряд ли понадобится, он опытный специалист».

Напомним, 23 июля, РФС объявил о назначении 52-летнего Карпина новым главным тренером сборной России. Специалист будет совмещать работу в «Ростове» и национальной команде до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления соглашения.