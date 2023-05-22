Бабаев заявил, что хотел бы видеть Марио Фернандеса в качестве игрока ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о возможном возвращении защитника Марио Фернандеса в состав команды.

«Мы на связи с Марио Фернандесом, но пока ничего нового о его возможном возвращении сказать не могу. Да, есть вероятность, что он вернется в клуб, но пока не могу сказать это однозначно. Конечно, я хотел бы видеть Марио в качестве игрока ЦСКА», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.