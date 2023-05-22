В «Динамо» сообщили, что Сазонов будет готовиться к игре против «Локомотива»

Главный врач «Динамо» Александр Родионов рассказал «СЭ» о состоянии защитника бело-голубых Сабы Сазонова.

«У Сабы Сазонова была контактная травма голеностопа. Но все обошлось. Диагноз — растяжение сухожильной части стопы и мышц стопы. Сейчас Саба уже набирает кондиции. Его ничего не беспокоит. С нового микроцикла Сазонов будет готовиться к игре», — сказал Родионов «СЭ».

Матч 29-го тура РПЛ «Динамо» — «Локомотив» состоится 28 мая. Начало — в 16.30 мск.