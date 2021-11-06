«Арсенал» — «Уфа»: гости остались в меньшинстве после удаления Фищенко
«Уфа» в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» осталась в меньшинстве. На 18-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален Руслан Фищенко. Он грубо нарушил правила, за что Кирилл Левников без колебаний отправил его в раздевалку. Счет пока ничейный — 0:0.
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