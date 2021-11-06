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«В Лиге чемпионов под жестким прессингом Клаудиньо теряется». Корнеев — о потенциале бразильца

Корнеев заявил, что полузащитник «Зенита» Клаудиньо теряется на уровне Лиги чемпионов
14:15
Клаудиньо. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Клаудиньо. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев оценил игровой уровень Клаудиньо.

— Клаудиньо действительно игрок серьезного европейского уровня или пока это звезда местного значения?

— На мой взгляд, у него много интересных футбольных качеств. Имею в виду владение мячом, понимание, быстрое игровое мышление. Но в Лиге чемпионов мы видели следующую картину: как только соперники «Зенита» включают высокий прессинг, то Клаудиньо, который прилично смотрится в РПЛ, испытывает серьезные проблемы. До него мяч редко доходит, да и сам он не может легко обыгрывать. В общем, под жестким, силовым давлением бразилец теряется. Считаю, он должен максимально быстро адаптироваться к этому уровню и понять, что нужно думать на поле еще быстрее. Да и в плане «физики» ему надо прибавить, немного обрасти мышцами.

— В общем, на фоне «Ювентуса» он вас совсем не убедил?

— Пока, повторюсь, Клаудиньо для меня является легковесом. Когда у него есть много пространства, он может быть реально опасен. Но я не думаю, что «Зенит» его приобретал только для внутренней арены. Сейчас приходится признать, что для Лиги чемпионов его уровня еще недостаточно. Тем не менее игрок, безусловно, интересный, креативный. И если довести до ума те вещи, которые я озвучил выше, он может принести питерцам много пользы.

Клаудиньо перешел в «Зенит» из «РБ Брагантино» в августе 2021 года. На счету 24-летнего бразильца 4 гола и 2 результативных передачи в 12 матчах за команду во всех турнирах, при этом в Лиге чемпионов футболист забил 1 гол в игре с «Мальме» (4:0).

Полностью интервью с Игорем Корнеевым

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Краснодар

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66

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Виталий Айрапетов все материалы автора

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