Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев оценил игровой уровень Клаудиньо.

— Клаудиньо действительно игрок серьезного европейского уровня или пока это звезда местного значения?

— На мой взгляд, у него много интересных футбольных качеств. Имею в виду владение мячом, понимание, быстрое игровое мышление. Но в Лиге чемпионов мы видели следующую картину: как только соперники «Зенита» включают высокий прессинг, то Клаудиньо, который прилично смотрится в РПЛ, испытывает серьезные проблемы. До него мяч редко доходит, да и сам он не может легко обыгрывать. В общем, под жестким, силовым давлением бразилец теряется. Считаю, он должен максимально быстро адаптироваться к этому уровню и понять, что нужно думать на поле еще быстрее. Да и в плане «физики» ему надо прибавить, немного обрасти мышцами.

— В общем, на фоне «Ювентуса» он вас совсем не убедил?

— Пока, повторюсь, Клаудиньо для меня является легковесом. Когда у него есть много пространства, он может быть реально опасен. Но я не думаю, что «Зенит» его приобретал только для внутренней арены. Сейчас приходится признать, что для Лиги чемпионов его уровня еще недостаточно. Тем не менее игрок, безусловно, интересный, креативный. И если довести до ума те вещи, которые я озвучил выше, он может принести питерцам много пользы.

Клаудиньо перешел в «Зенит» из «РБ Брагантино» в августе 2021 года. На счету 24-летнего бразильца 4 гола и 2 результативных передачи в 12 матчах за команду во всех турнирах, при этом в Лиге чемпионов футболист забил 1 гол в игре с «Мальме» (4:0).

Полностью интервью с Игорем Корнеевым