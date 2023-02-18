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Агент: «Все идет к тому, что Глебов останется и будет работать с основой ЦСКА»

Алина Савинова
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Антон Железняков, агент полузащитника ЦСКА Кирилла Глебова, высказался о перспективах футболиста.

«Кирилл получил повреждение, но уже в общей группе работает, вчера начал тренироваться. Внутри клуба, спортивный департамент и все те, кто следит за молодежной командой, знали его потенциал, очень высоко его котировали. Так получилось, что он провел все сборы с основной командой, и все идет к тому, что Глебов дальше останется и будет работать с основой. Он имеет все шансы оставаться там, тренерский штаб им доволен. Я надеюсь, что они рассчитывают на него», — цитирует Железнякова Metaratings.ru.

Глебов перешел в систему ЦСКА в 2020 году. За основную команду московского клуба 17-летний полузащитник пока не сыграл ни одного официального матча. Во время зимних тренировочных сборов Глебов дебютировал в основном составе армейцев в контрольном матче против «Оренбурга» и провел на поле один тайм.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-glebova-vsyo-idyot-k-tomu-chto-kirill-ostanetsya-i-budet-rabotat-s-osnovoi-cska-228932/
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
 - : -
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