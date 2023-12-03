Антон Миранчук — о переходе на систему «весна-осень»: «Повод есть»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук ответил на вопрос о возможном переходе российского футбола на систему «весна-осень».

— На следующей недели матч с «Уралом». Синоптики говорят, что будет -16 градусов.

— Я всегда за то, чтобы играть. В такую погоду? Практика показывает, что мяч держится, ребята двигаются и показывают хороший футбол. Если всех устраивает, то почему бы не сыграть в такую погоду.

— Возвращение на систему «весна-осень» что-то изменит?

— Не мне об этом говорить, но повод есть.