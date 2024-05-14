Бонгонда — о просмотре в «Манчестер Сити»: «В клубе видели меня только во второй команде»

Вингер «Спартака» Тео Бонгонда рассказал, что проходил просмотр в «Манчестер Сити».

«Мы были с другом на просмотре. Я хотел играть в основной команде, а они видели меня только во второй. Поэтому я отказался и перешел в «Зюлте-Варегем», — цитирует игрока Metaratings.ru.

До перехода в «Спартака» Бонгонда также выступал за «Сельту» и «Кадис». В этом сезоне 28-летний конголезец провел в РПЛ 23 матча, забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.