Бонгонда — о просмотре в «Манчестер Сити»: «В клубе видели меня только во второй команде»
Вингер «Спартака» Тео Бонгонда рассказал, что проходил просмотр в «Манчестер Сити».
«Мы были с другом на просмотре. Я хотел играть в основной команде, а они видели меня только во второй. Поэтому я отказался и перешел в «Зюлте-Варегем», — цитирует игрока Metaratings.ru.
До перехода в «Спартака» Бонгонда также выступал за «Сельту» и «Кадис». В этом сезоне 28-летний конголезец провел в РПЛ 23 матча, забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.
Источник: Metaratings.ru
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|
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|8
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|28
|6
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|11
|20-29
|29
|
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|28
|7
|5
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|26
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16
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|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|- : -
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|- : -
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
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|
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Зенит
|16
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|
Константин Тюкавин
Динамо
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Джон Кордоба
Краснодар
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|П
|
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|
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