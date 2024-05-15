Кравцов: «Морено — топ-тренер, с ним комфортно работать»

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов поделился мнением о работе с главным тренером Робертом Морено.

«Мне очень комфортно работать с Морено. Он — просто топ-тренер. Всем это очевидно», — приводит слова Кравцова «РБ Спорт».

Морено возглавил «Сочи» в декабре 2023 года. Под руководством 46-летнего испанца команда провела 11 матчей во всех турнирах, одержала 2 победы, 6 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения.