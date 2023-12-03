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Сегодня, 20:32

Мостовой — об удалении Абаскаля: «Перепутал виды спорта? Он никогда не знал, что такое футбол»

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Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на удаление главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в матче 17-го тура РПЛ против «Ахмата».

«Абаскаль перепутал виды спорта? Он не то что перепутал, он никогда не знал, что такое футбол. Здесь ничего удивительного нет. Он никогда не играл в футбол и не знает, что такое забивать голы, получать травмы, мучаться от боли. Мы же все понимаем, что человек никогда не был близок к футболу», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

На 34-й минуте Гамид Агаларов вывел хозяев вперед. После гола у Абаскаля случился конфликт с полузащитником грозненцев Бернардом Беришей, который побежал праздновать гол к трибуне у скамейки соперника. Абаскаль толкнул футболиста. Бериша получил желтую карточку, а испанский специалист — красную.

Мирослав Ромащенко и&nbsp;Гильермо Абаскаль. «Ахмат» — «Спартак»: Ковачев вывел грозненцев вперед, Абаскаль толкнул Беришу и получил красную карточку! Онлайн-трансляция матча
Россия. Премьер-лига. 17-й тур
03 дек, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Спартак

Александр Мостовой
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
7
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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