Агент Мойзеса: «Не удивлен, что он стал лидером ЦСКА»

Агент защитника ЦСКА Мойзеса Луис Фернандо Гарсия поделился мнением о лидерских качествах бразильца.

«Мойзес всегда был великим игроком. Я не удивлен, что он стал лидером ЦСКА и ведет за собой команду», — цитирует агента Metaratings.ru.

В этом сезоне Мойзес провел за армейцев 33 матча и забил 1 гол.