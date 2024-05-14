Агент Мойзеса: «Не удивлен, что он стал лидером ЦСКА»
Агент защитника ЦСКА Мойзеса Луис Фернандо Гарсия поделился мнением о лидерских качествах бразильца.
«Мойзес всегда был великим игроком. Я не удивлен, что он стал лидером ЦСКА и ведет за собой команду», — цитирует агента Metaratings.ru.
В этом сезоне Мойзес провел за армейцев 33 матча и забил 1 гол.
Источник: Metaratings.ru
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