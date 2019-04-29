Бывший главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов рассказал об увольнении из клуба по ходу сезона. Специалист возглавил самарцев летом 2017 года, в прошлом сезоне вернул "Крылья" в премьер-лигу, в нынешнем чемпионате страны был уволен в октябре. На его место пришел Миодраг Божович.

- Когда "Крылья" вышли в премьер-лигу, я сказал: "Дайте мне футболистов", - объяснил Тихонов в передаче "8-16". - Мне говорят: "Да-да, хорошо". Один сбор проходит, нет никого. Второй сбор - нет никого. Потом чемпионат начался, пошли футболисты. Но они были не готовы. Канунников сразу травму получил, Денисов. Тяжело их встраивать было.

Мы выиграли у "Ростова", который хорошо начал сезон, командой, которая была в первой лиге. Они знали, что должны делать на поле и сделали это на 100 процентов.

А потом пошло встраивание новых футболистов, чего-то не хватило. Плюс удача нам не сопутствовала.

Я понял, что наступила точка невозврата, когда пришло новое руководство. Тренер не дает результата, давайте менять его. А что вы дали тренеру, чтобы играть в премьер-лиге? Я полтора месяца просил: дайте мне футболистов. И при старом, и при новом руководстве.

- Зимой пошли подписания: Самедов, Ананидзе... Что вы об этом подумали?

- Появилась возможность взять футболистов.

- Сейчас у Божовича есть обойма игроков, чтобы остаться в премьер-лиге?

- Они по игре останутся. Я думаю, они дома со "Спартаком" не проиграют. У них хороший запас, не сомневаюсь, что они останутся. Мне нравилось работать в Самаре. И команда, и инфраструктура.