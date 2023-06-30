Агент Сафонов: «У Коваленко есть проблемы с отбором, но он здорово играет в атаку»
Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал для переход полузащитника Александра Коваленко из «Сочи» в «Зенит».
«Лимит никто не отменял. Хороший игрок на самом деле, на пять лет подписали. Из бразильцев «Зенита» кто-то вдруг уйдет. Там такая бригада сейчас, что может поднять команду, а может, наоборот, утопить. По позиции ему придется конкурировать с Барриосом, Клаудиньо или Венделом? Коваленко ближе к инсайду, к нападающим. У него есть проблемы с отбором, но здорово в атаку играет. Под ним должен быть такой игрок, как Барриос или Кузяев», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».
30 июня «Зенит» объявил о трансфере из «Сочи» полузащитника Коваленко. 19-летний футболист подписал с петербуржцами контракт до 2028 года.
В сезоне-2022/23 Коваленко сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
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4
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5
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6
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7
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10
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11
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12
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13
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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